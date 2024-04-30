"По-моему, у "Зенита" сейчас серьёзные проблемы с мотивацией. "Зенит" привык, что в каждом матче выходит в роли фаворита и практически каждую встречу выигрывает. А если команда встречает достойное сопротивление, то она к этому не готова. В последних матчах так и получилось, соперники были неуступчивыми. А "Зенит" отвык от игры через "не могу". Отчасти вина в плохой мотивации лежит на Семаке, но в поражениях виновата вся команда", - сказал Канищев.
В последних двух матчах Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака потерпели два поражения: от "Рубина" при своих болельщиках в Санкт-Петербурге (0:2), в последней игре "сине-бело-голубые" проиграли "Динамо" в гостях со счетом 1:0. В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место с 50-ю очками и опережает идущий на втором месте "Краснодар", у которого столько же набранных баллов. Петербуржцы оказались сильнее "быков" в очных противостояниях, сыграв в ничью дома 1:1 и обыграв краснодарский клуб в гостях 1:2. До конца чемпионата остаются четыре игры, в следующем 27-м туре "Зенит" отправится в Воронеж в гости к "Факелу".
Источник: "Чемпионат"
Канищев: "Зенит" отвык от игры через "не могу". Часть вины лежит на Семаке, но в поражениях виновата вся команда
Бывший игрок "Зенита" Александр Канищев высказался о мотивации "сине-бело-голубых" в борьбе за шестое чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"