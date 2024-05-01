"Много позитивных разговоров о "Сочи", о том, что все перестроил испанец Морено. Но по факту получается, что команда, постоянно играя вничью, свое место в лиге не сохранит - а брали нового тренера именно ради результата. В так называемых матчах за шесть очков команда не выиграла ни разу. Был энтузиазм, перестройка игры, а в итоге все кончается вылетом", - предположил Шалимов.
За четыре тура до конца чемпионата "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "горожан" 20 очков в 26-ти матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков. В декабре "Сочи" возглавил экс-главный тренер сборной Испании Роберт Морено.
В 8-ми матчах под управлением Морено сочинцы потерпели 1 поражение, одержали 1 победу и 6 раз сыграли вничью. В четырех оставшихся турах "Сочи" сыграет с "Динамо", "Пари НН", "Краснодаром" и "Рубином".
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: много позитивных разговоров о "Сочи", но по факту все закончится вылетом из РПЛ
Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре "Сочи" в весенней части сезона и шансах команды на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Сочи"