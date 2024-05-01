- Тяжелая игра? Я не знаю, это тяжело или нет, мне кажется, у нас было очень много моментов, две штанги, перекладина. Мы сами себе придумали пропущенный гол. Считаю, что по моментам, интенсивности мы должны были выиграть. Надо было больше забивать. Когда такой гол пропускаешь, бывает тяжело. "Оренбург" цепляется за очки, они молодцы, - передаёт слова Байрамяна "РБ Спорт".
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Оренбург" завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. На 12-й минуте гости вышли вперёд после последовательных ошибок защитника и вратаря и неудачного отскока мяча к сопернику в одном и том же эпизоде. На 82-й минуте после большого количества атака и нескольких попаданий в каркас ворот бразильский вингер "Ростова" Роналдо сравнял счёт. На 90+6-й минуте жёлто-синие вырвали победу благодаря скидке Роналдо и точному удару с разворота нападающего Николая Комличенко.
Всего за матч "Ростов" нанёс 24 удара по воротам (7 в створ), "Оренбург" - 10 ударов (7 в створ).
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Байрамян: по моментам, интенсивности "Ростов" должен был выиграть у "Оренбурга". Сами себе придумали пропущенный гол
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал волевую победу жёлто-синих над "Оренбургом" (2:1) в матче 26 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"