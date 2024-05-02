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Аленичев - об Угальде: ноль мячей в РПЛ - никуда не годится. Можно говорить об адаптации, но это разговоры для слабых

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Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал игру новичка московской команды нападающего Манфреда Угальде.
Фото: Чемпионат.com
- Как показывает практика, ноль мячей в чемпионате — это никуда не годится. На человека рассчитывали, купили. Можно говорить об адаптации, но это разговоры для слабых. Человек, который стоит 13 миллионов, должен в РПЛ за десять игр забивать хотя бы пять-шесть мячей. К сожалению, Угальде этого пока не сделал.

Манфред Угальде, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Спартак" из нидерландского "Твенте" в минувшее зимнее трансферное окно. Сумма трансферной компенсации за 21-летнего игрока сборной Коста-Рики составила 13 миллионов евро. Стороны подписали контракт до 30 июня 2028 года. Форвард провел на поле 603 минуты в 8 матчах за "красно-белых" в российской Премьер-лиге и не отличился результативными действиями. Также Угальде принял участие в 3 играх Кубка России, в которых забил один гол.

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Аленичев Манфред Угальде Спартак
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