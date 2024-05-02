— Поздравляю наших ребят, они этого заслуживают. Хочу поздравить лично Радмановаца, Осипова, Кузьмина, Аванесяна — всех тех, у кого нет постоянной игровой практики. Они вышли и доказали, что они игроки уровня РПЛ.
Напомним, что сегодня, 2 мая 2024 года, калининградская “Балтика” сыграла против “Ростова”. Команды встретились в рамках второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России. Подопечные Сергея Игнашевича одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Тигран Аванесян. Таким образом, “Балтика” вышла в финал Пути регионов Кубка страны.
Источник: “Матч ТВ”
Игнашевич – о выходе “Балтики” в финал Пути регионов Кубка России: наши ребята этого заслуживают
Наставник “Балтики” Сергей Игнашевич отреагировал на выход команды в финал Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"