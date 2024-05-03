"В "Зените" нет лидера? После ухода Малкома остался Вендел. Он должен взять на себя эту роль. Ну и Барриос мог бы. Он не снижает всего уровня и всегда играет с мотивацией, с агрессией. А вот Вендел то играет, то сидит на замене. А когда выходит на поле, то не всегда играет так же результативно, как это делал Малком. Так что сейчас действительно у питерцев нет какого-то яркого лидера", - цитирует Каряку "Евро-Футбол".
Малком летом 2023 года перешел из петербургского "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. После 26-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, московский ЦСКА занимает восьмую строчку с 38-ю очками в своем активе. Вендел в текущем сезоне провел за петербургский "Зенит" 29 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Напомним, что вчера, 2-го мая, команда Сергея Семака сыграла вничью с московским ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1. Команды проведут ответную встречу в Петербурге 15-го мая.
Каряка: сейчас действительно у "Зенита" нет какого-то яркого лидера
Экс-игрок сборной России Андрей Каряка высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"