"Никаких разговоров. Пока сезон не закончится, думаю, никто не знает, что будет дальше. Поэтому и разговоров об этом тоже нет", - цитирует Заику "Матч ТВ".
В текущем сезоне Кирилл Заика провел за "Сочи" 30 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт защитника с южанами рассчитан до конца текущего сезона. После 26-ти сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 20-ю очками.
Заика - о контракте с "Сочи": никаких разговоров, думаю, никто не знает, что будет дальше
Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ФК "Сочи"