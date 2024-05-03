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Заика - о контракте с "Сочи": никаких разговоров, думаю, никто не знает, что будет дальше

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Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ФК "Сочи"
"Никаких разговоров. Пока сезон не закончится, думаю, никто не знает, что будет дальше. Поэтому и разговоров об этом тоже нет", - цитирует Заику "Матч ТВ".

В текущем сезоне Кирилл Заика провел за "Сочи" 30 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт защитника с южанами рассчитан до конца текущего сезона. После 26-ти сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 20-ю очками.

Сочи Кирилл Заика
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