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Медина: у "Пари НН" сейчас хороший момент, чтобы все изменить, а нам нужно продолжать выступать на высоком уровне

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Полузащитник "Спартака" Хесус Медина высказался о предстоящем матче с "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"
"У "Пари НН" сейчас хороший момент, чтобы все изменить, а нам нужно продолжать выступать на высоком уровне, искать моменты на поле, биться и устранять ошибки. Сможем победить "Пари НН", если выложимся на 100 процентов", - сказал Медина в эфире "Матч Премьер".

Московский "Спартак" сыграет с "Пари НН" на выезде в матче 27-го тура РПЛ. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя очками, волжане располагаются на 11-й строчке с 28-ю очками. Напомним, что ранее московский клуб отправил в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля, а его место занял Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца. "Спартак" вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с калининградской "Балтикой" за право сыграть в Суперфинале турнира с победителем пары ЦСКА - "Зенит".

Спартак Хесус Медина Нижний Новгород
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