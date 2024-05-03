"Даже Зарема, которая далека от футбола понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат: "Валера, Валера" на каждом шагу. А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то", -цитирует Мостового "РБ Спорт".
Вчера, 2-го мая, "Ростов" уступил калининградской "Балтике" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1 и вылетел из борьбы за трофей. После 26-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 40 очков. На данный момент Валерий Георгиевич также является главным тренером национальной сборной России. Ранее российский специалист работал в "Спартаке", "Торпедо" и "Мальорке".
Мостовой - о Карпине: по результатам он средненький тренер, хорош тот, кто выигрывает титулы - хотя бы какие-то
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"