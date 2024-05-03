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Мор: очень удивило решение Карпина выпустить в Кубке против "Балтики" тех, кто обычно не играет в чемпионате

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Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал гостевую победу "Балтики" над "Ростовом" в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (1:0).
Фото: ФК "Ростов"
- Очень удивил "Ростов" в матче с "Балтикой", а вернее, решение тренера по составу. Казалось, в ситуации, когда уже два шага до трофея, Валерий Карпин выпустит на поле основных игроков. "Балтика" играла смешанным составом, хотя она борется за выживание в РПЛ. А "Ростов" вышел теми, кто обычно не играет в чемпионате.

Напомним, вчера, 2 мая, состоялась встреча второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России, в которой "Ростов" принимал на своем поле калининградскую "Балтику". Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал полузащитник Тигран Аванесян, отличившийся на 4-й минуте игры. Таким образом команда Валерия Карпина вылетела из текущего розыгрыша турнира.

В финале Пути регионов "Балтика" сыграет против московского "Спартака". Поединок пройдет в Калининграде 15 мая.

Источник: "РБ Спорт"

Эдуард Мор Ростов Балтика Кубок России
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