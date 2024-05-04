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Председатель совета директоров “Зенита”: мы не ведем переговоров по Неймару

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Председатель совета директоров “Зенита” Елена Илюхина оценила вероятность перехода игрока “Аль-Хиляля” Неймара в петербургский клуб.
Фото: Getty Images
— “Зенит” прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” может подписать нападающего “Аль-Хиляля” Неймара в летнее трансферное окно.

Напомним, сине-бело-голубые имеют в собственном активе 50 баллов. Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24

Зенит Неймар Российские трансферы Аль-Хиляль
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