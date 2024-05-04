— “Зенит” прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” может подписать нападающего “Аль-Хиляля” Неймара в летнее трансферное окно.
Напомним, сине-бело-голубые имеют в собственном активе 50 баллов. Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24
Председатель совета директоров “Зенита”: мы не ведем переговоров по Неймару
Председатель совета директоров “Зенита” Елена Илюхина оценила вероятность перехода игрока “Аль-Хиляля” Неймара в петербургский клуб.
Фото: Getty Images