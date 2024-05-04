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Новый тренер "Пари НН" Илич - о Мостовом: мы играли вместе в "Сельте". Он величайший российский игрок

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Новый главный тренер "Пари НН" Саша Илич комплементарно высказался о российском футболисте Александре Мостовом.
Фото: Sports.ru
"Мостовой! Мы играли вместе в "Сельте". Думаю, он — величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со "Спартаком". Помню Березуцких и Акинфеева. Все они – очень сильные игроки", - сказал Илич.

Сегодня, 4 марта стало известно о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Саши Илича. Он заменил российского тренера Сергея Юрана, под руководством которого команда проиграла в шести матчах подряд. Нижегородцы за три тура до конца идут на 11 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, команда набрала 28 очков, до зоны вылета остается два балла. Дебютным матчем для Илича станет игра с московским "Спартаком", которая пройдет 5 марта в рамках 27-го тура РПЛ.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Саша Илич Александр Мостовой
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