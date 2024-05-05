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Личка – о победной игре с "Сочи": потерял три года и килограммов пять в весе

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился своими ощущениями от победы своей команды в самой концовке матча с "Сочи" (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять (улыбается)", - сказал Личка.

В рамках 27-го тура РПЛ "Динамо" принимало на своем поле "Сочи". В первом тайме зрители голов не увидели, во второй половине игры было забито сразу пять голов. Лучший бомбардир динамовцев Константин Тюкавин точным ударом пяткой открыл счет в матче. После 85-й минуты основного времени команды начали забивать один гол за другим. Сначала гости сравняли счет, через минуту "бело-голубые" вышли вперед, но на 90-й минуте "Сочи" снова восстановил равновесие в матче. На 90+5 минуте нападающий "Динамо" Муми Нгамалё, вышедший на поле со скамейки запасных, все-таки принес победу своей команде.

После 27 туров "Динамо" набрало 50 очков и сравнялось с "Зенитом" и "Краснодаром". Коллектив из Санкт-Петербурга проведет свою игру 27-го тура завтра, 6 мая, против воронежского "Факела". Краснодарский клуб уже провел матч, проиграв дома "Ахмату" (0:1).

"Матч ТВ"

Динамо Марцел Личка
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