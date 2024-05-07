"Посмотрим, нам еще играть и играть. Осталось три матча, и там уже будем смотреть, что дальше, чемпионат еще не закончился", - цитирует Иванова "РБ Спорт".
Алексей Ионов перебрался в "Урал" в феврале 2022-го года в статусе свободного агента. Стороны подписали контракт до конца текущего сезона. 35-летний футболист, который первую часть сезона провел в составе "Ростова", принял участие в 9-ти матчах РПЛ в составе своего нового клуба.
В весенней части сезона на счету Ионова 3 забитых мяча. Игрок оформил дубль в матче 25-го тура с "Сочи" (2:2), а также забил в ворота "Балтики" в 27-м туре (2:1). За три тура до конца чемпионата "Урал" с 28-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Президент "Урала" Иванов: контракт Ионова? Посмотрим, нам еще играть и играть
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил вероятность продления контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.
Фото: ФК "Урал"