"Я хотел бы, чтобы "Урал" остался в РПЛ. Я за них болею. Игнашевича с "Балтикой" жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать. Я просто в "Балтике" не работал, а в "Урале" работал, поэтому переживаю за них", - сказал Тарханов.
В прошедшем 27-м туре РПЛ "Урал" вырвал победу у калининградской "Балтики" (2:1) на последней минуте матча благодаря голу Алексея Ионова. В турнирной таблице за три тура до конца чемпионата екатеринбуржцы находятся в зоне стыков на 13-м месте с 28-ю очками. Подопечные Сергея Игнашевича располагаются в зоне вылета на предпоследнем 15-м месте с 26-ю баллами. До безопасного 12-го места "Уралу" необходимо набрать один балл, а "Балтики" – два. Сейчас это место занимает "Оренбург", у которого 29 набранных очков.
Отметим, что "Урал" в следующем 28-м туре сыграет с еще одним конкурентом за сохранение прописки в РПЛ воронежским "Факелом", а в 29-м туре уральцы на своем поле примут "Оренбург". Последняя игра в чемпионате будет с ЦСКА.
Источник: "Чемпионат"
Тарханов: хочу, чтобы "Урал" остался в РПЛ. Игнашевича с "Балтикой" жалко, но кому-то надо вылетать
Российский тренер Александр Тарханов поддержал "Урал" в борьбе с "Балтикой" за сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"