"Изменилась тактика в первую очередь. Это опять игра в пять защитников. Стали играть попроще в каких?то моментах. Перестали усложнять некоторые ситуации в атаке. Где?то играем более раскованно. Были ли мы до прихода Черевченко в кризисе? Не знаю. Если происходит четыре поражения подряд, то это можно считать каким?то кризисом, наверное. Но, опять же, там такие поражения были", - цитирует Божина "Матч ТВ".
Напомним, что 26-го апреля в отставку с поста главного тренера ушел Сергей Ташуев, который заявил, что покидает должность по семейным обстоятельствам. Однако уже на следующий день специалист заявил, что решил все проблемы, а позже в СМИ рассказал, что он не понял, по каким причинам его уволили из команды. Место Ташуева занял Игорь Черевченко, который ранее работал в "Локомотиве", "Химках", "Балтике" и тульском "Арсенале". В 27-м туре РПЛ воронежцы под руководством нового тренера сыграли вничью с петербургским "Зенитом". После 27-ми сыгранных туров "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю очками.
Божин: был ли "Факел" до прихода Черевченко в кризисе? Наверное
Защитник "Факела" Сергей Божин рассказал о том, что изменилось в команде с приходом Игоря Черевченко.
Фото: ФК "Факел"