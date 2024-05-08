"Чемпионат для "Зенита", конечно, приоритетнее, чем Кубок России. Мы всегда ставим задачу стать чемпионами", - приводит слова тренера Sport24.
"Зенит" по итогам 27 сыгранных матчей единолично возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Петербуржцы набрали 51 очко и опережают "Краснодар" и столичное "Динамо", которые занимают второе и третье места соответственно, на одно очко за три тура до окончания чемпионата.
В финале Пути РПЛ Кубка России "Зенит" сыграл вничью со счетом 1:1 в первом матче с московским ЦСКА. Вторая встреча состоится в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая.
Тренер "Зенита" де Оливейра: победа в РПЛ, конечно, приоритетнее, чем Кубок России
Помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра назвал приоритеты "Зенита" на концовку сезона.
Фото: ФК "Зенит"