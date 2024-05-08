"Кто больше заслуживает чемпионства? Вообще без разницы. Главное, чтобы "Факел" остался в РПЛ. А они пусть свои задачи решают. Я болею за "Факел". Будет странно, если кого-то начну поддерживать", - цитирует Квеквескири "Чемпионат".
За три тура до конца чемпионата турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет "Зенит". В активе "сине-бело-голубых" 51 очко в 27-ми матчах. У ближайших преследователей, "Краснодара" и "Динамо", на 1 очко меньше - по 50. В минувшем туре "Факел" сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) на своем поле, что не позволило действующим чемпионам увеличить отрыв от 2-го места.
"Факел" с 28-ю очками после 27-ми игр располагается в зоне стыковых матчей. Команда занимает 14-е место, опережая "Балтику" из зоны прямого вылета на 2 очка. В 28-м туре РПЛ "Факел" встретится с "Уралом", с которым у него равенство очков и соседство в турнирной таблице.
Квеквескири - о чемпионской гонке в РПЛ: вообще без разницы. Я болею за "Факел"
Опорник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Факел"