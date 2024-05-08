"Тюкавин играет неплохо. Очень за него рада. Награда лучшему футболисту месяца престижная. Пусть продолжает в том же духе. Пока Тюкавин не является игроком европейского уровня", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Нападающий "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам апреля. Всего в текущем сезоне на счету форварда 14+9 по системе гол+пас в 27-ми матчах чемпионата России. Еще 2 гола Тюкавин записал на свой счет в матчах Кубка России.
В апреле на счету Тюкавина 4 гола в 5-ти матчах в составе "Динамо". Среди прочего, гол форварда 28-го апреля в матче 26-го тура с "Зенитом" принес "бело-голубым" минимальную победу над "Зенитом".
Смородская: очень рада за Тюкавина, но он пока не является игроком европейского уровня
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала вручение приза игроку месяца в РПЛ форварду "Динамо" Константину Тюкавину.
Фото: официальный сайт "Динамо"