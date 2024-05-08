"Отъезд должен быть своевременным. Тюкавину еще надо заматереть. Если "Динамо" станет чемпионом, Константину можно будет уезжать после победы в РПЛ. Если не получится этого сделать, тогда следует еще один сезон провести в "Динамо", - заявил Габулов.
В текущем сезоне на счету Константина Тюкавина 14 голов и 9 голевых передач в 27-ми матчах чемпионата России, а также 2 гола в составе "Динамо" в рамках кубка страны. В апреле нападающий "бело-голубых" был признан игроком месяца в РПЛ. За прошлый месяц Тюкавин отправил 4 мяча в ворота соперников, в том числе в матче 26-го тура против "Зенита" (1:0).
За 3 тура до конца сезона "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет всего 1 очко. В следующем туре "бело-голубые" сыграют в Калининграде с "Балтикой" 11-го мая.
Источник: "РБ Спорт"
Габулов: если "Динамо" станет чемпионом, Тюкавину можно будет уезжать в Европу
Экс-голкипер "Динамо" Владимир Габулов поделился мнением о перспективах форварда "бело-голубых" Константина Тюкавина.
Фото: официальный сайт "Динамо"