"Зениту" необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. "Зенит" не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба", - заявил Хомуха.
Марио Фернандес перебрался в "Зенит" из бразильского "Интернасьонала" перед стартом текущего сезона. Ранее бразилец долгое время выступал в составе московского ЦСКА. В текущем розыгрыше РПЛ на счету Фернандеса лишь 12 матчей в РПЛ.
Ранее стало известно, что футболист может завершить карьеру летом. Остаток сезона Марио Фернандес пропустит из-за травмы.
Источник: "РБ Спорт"
Хомуха: "Зенит" не угадал с трансфером Фернандеса. Такие подписания вредят имиджу клуба
Экс-футболист Дмитрий Хомуха раскритиковал летний трансфер защитника Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"