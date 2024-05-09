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Хомуха: "Зенит" не угадал с трансфером Фернандеса. Такие подписания вредят имиджу клуба

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Экс-футболист Дмитрий Хомуха раскритиковал летний трансфер защитника Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
"Зениту" необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. "Зенит" не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба", - заявил Хомуха.

Марио Фернандес перебрался в "Зенит" из бразильского "Интернасьонала" перед стартом текущего сезона. Ранее бразилец долгое время выступал в составе московского ЦСКА. В текущем розыгрыше РПЛ на счету Фернандеса лишь 12 матчей в РПЛ.

Ранее стало известно, что футболист может завершить карьеру летом. Остаток сезона Марио Фернандес пропустит из-за травмы.

Источник: "РБ Спорт"

Марио Фернандес Зенит Дмитрий Хомуха
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