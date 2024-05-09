- Для меня лучший тренер тот, кто набрал больше всех очков. Если же говорить в целом о впечатлениях, то очень нравится, как провёл прошедший месяц Сергей Игнашевич. "Балтика" с ним стала очень конкурентоспособной в борьбе за место в РПЛ, - передаёт слова Сёмина РИА Новости.
Калининградская "Балтика" под руководством главного тренера Сергея Игнашевича в 5 апрельских матчах Российской премьер-лиги набрала 9 очков, одержав 3 победы при 2 поражениях. Наибольшее количество очков на этом отрезке - по 10 - набрали сразу 4 клуба: "Краснодар" (Мурад Мусаев), "Спартак" (3 очка в 2 матчах - Гильермо Абаскаль, 7 очков в 3 матчах - Владимир Слишкович), "Крылья Советов" (Игорь Осинькин) и "Ростов" (Валерий Карпин).
Сёмин ответил на вопрос о лучшем тренере апреля в РПЛ
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на вопрос о лучшем тренере чемпионата России в апреле 2024 года.
Фото: РПЛ