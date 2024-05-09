- При Слишковиче команда действительно провела несколько хороших матчей, стала играть в неплохой футбол - короткий пас, много комбинаций, владения мячом. Плюс определённо смена тренера добавила игрокам эмоций. Главное, чтобы эти эмоции сохранились как можно дольше, - цитирует Сёмина РИА Новости.
14 апреля 2024 года официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об увольнении 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности наставника команды стал 41-летний боснийский помощник Абаскаля Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые провели 6 матчей во всех турнирах, в которых одержали 3 победы и 3 раза сыграли вничью.
Сёмин: при Слишковиче "Спартак" действительно провёл несколько хороших матчей
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил работу исполняющего обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Спартак"