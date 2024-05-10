- Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести. У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл. Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее 56-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Олег Иванов, большая часть карьеры которого прошла в Финляндии, высказался о регулярных критических заявлениях своего бывшего одноклубника Александра Мостового в адрес иностранных главных тренеров красно-белых. В частности, Иванов заявил, что Мостовой хочет не столько тренировать "Спартак", сколько получать такую же зарплату, как Доменико Тедеско или Гильермо Абаскаль.
Олег Иванов выступал за красно-белых с 1989 по 1991 год.
Иванов: Мостовой не столько хочет тренировать "Спартак", сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско
Олег Иванов: Карпин пришёл в "Спартак" сыроватеньким, но со спортивной наглостью. Талантами были Шалимов и Мостовой
Мостовой: если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже бегал из команды в команду
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на слова своего бывшего одноклубника Олега Иванова о желании не тренировать, а получать зарплату.
Фото: AFP