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Канчельскис: ЦСКА должен быть намного выше, чем сейчас. В футбол-то они прилично играют

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал последние выступления ЦСКА в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ЦСКА
"ЦСКА растерял очень много очков. Команда должна быть намного выше, чем сейчас. В футбол-то они прилично играют. Но удача сильно отвернулась от армейцев в этом сезоне. Как бороться с пропущенными мячами в концовках? Игрокам ЦСКА надо прекратить об этом думать. В футболе такое случается. Может, где-то стоит чуть укрепить физические кондиции, чтобы игроков хватало на весь матч", - Канчельскис.

В прошедшем 27-м туре "армейцы" упустили победу над "Рубином", пропустив гол в компенсированное время второго тайма. В итоге матч закончился со счетом 2:2. Отметим, что в последних трех играх ЦСКА пропускал голы после 85-й минуты: против "Рубина" (2:2), "Балтики" (3:1) и "Ахмата" (1:2). Команда Владимира Федотова опустилась в турнирной таблице РПЛ на восьмую строчку, за 27 туров "армейцы" заработали 39 очков. В следующем 28-м туре ЦСКА предстоит сыграть в гостях с петербуржским "Зенитом".

Источник: "РБ Спорт"

Андрей Канчельскис ЦСКА
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