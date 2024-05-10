– Главные проблемы команды сейчас? Не знаю. Все бьются, стараются, бегают, но что-то не получается.
Напомним, петербургский “Зенит” не побеждает на протяжении четырех матчей во всех турнирах. При этом сине-бело-голубые по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе коллектива Сергея Семака 51 очко.
Источник: пресс-служба ФК “Зенит”
Караваев: главные проблемы “Зенита” сейчас? Все бьются и стараются, но что-то не получается
Защитник “Зенита” Вячеслав Караваев ответил на вопрос о проблемах сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"