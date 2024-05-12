- Меня удивило то, что сделали в Кубке совсем не далеко до финала - в матче с "Балтикой" дома зачем-то была ротация, когда в чемпионате уже не за что бороться. А побороться за трофей - это престижно. Я считаю, что именно ротация повлияла на вылет. Конечно, это выбор Карпина, но для меня это странно, - цитирует Дьякова Metaratings.ru.
2 мая "Ростов" потерпел домашнее поражение со счётом 0:1 от калининградской "Балтики" в рамках второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России и выбыл из розыгрыша трофея. Жёлто-синие провели этот матч составом с высокой степенью ротации. При этом игроки "Ростова", пропустив на первых минутах после ошибки в розыгрыше мяча у своих ворот, создали 7 голевых моментов против 2 у соперника и нанесли 14 ударов по воротам (5 в створ) против 7 (3 в створ) у "Балтики".
Дьяков рассказал о решении Карпина, которое его удивило
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказался об удивившем его решении Валерия Карпина на посту главного тренера жёлто-синих.
Фото: "Чемпионат"