"Стараюсь смотреть РПЛ, пусть и не всегда получается. Золотая гонка – класс. Недавно думал, что впервые за долгое время у нас три команды имеют шансы на чемпионство. Мой прогноз – непредсказуемо. Если бы всё было предсказуемо, было бы неинтересно. Хотел бы, чтобы чемпионом стал "Краснодар". Я в этой команде провёл 5,5 лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает", - цитирует Мамаева "Чемпионат".
В прошедшем туре "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" со счётом 0:1. После 28-ми сыгранных туров южане занимают третье место в турнирной таблице с 50-ю набранными очками и отстают от лидирующего московского "Динамо" на три очка, второе место занимает петербургский "Зенит" с отставанием в два очка. В следующем туре "быки" сыграют с "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице. Напомним, что "Краснодар" по итогам первой части сезона лидировал в чемпионате, однако после зимней паузы команда не смогла одержать победу в трёх матчах кряду и руководство клуба отправило сербского специалиста Владимира Ивича в отставку, а на его место назначило Мурада Мусаева, который ранее работал в клубе.
Мамаев: хочу, чтобы Галицкий стал чемпионом
Экс-игрок "Краснодара" Павел Мамаев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"