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Малафеев: "Зенит" столкнулся с серьезными трудностями. "Динамо" заслужило первое место

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Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" столкнулся с серьезными трудностями, и ситуация сейчас выглядит напряженной. "Динамо" же набрало отличный ход, демонстрирует уверенность и характер. Пять побед подряд, вырванные победы в матчах против "Сочи" и "Балтики" - по последним играм "Динамо" заслужило первое место в чемпионате", - заявил Малафеев.

Московское "Динамо" опередило "Зенит" и возглавило турнирную таблицу РПЛ по итогам 28-го тура. "Бело-голубые" воспользовались поражением действующего чемпиона в матче с ЦСКА (0:1) и вышли на первое место. "Динамо" в 28-м туре одержало волевую победу над "Балтикой" и теперь опережает "Зенит" на 2 очка.

Для того, чтобы завоевать золотые медали по итогам сезона московскому "Динамо" необходимо набрать 4 очка в двух последних турах против "Крыльев Советов" (дома) и "Краснодара" (в гостях). "Зенит" на финише сезона сыграет с "Ахматом" дома и встретится с "Ростовом" (на выезде).

Источник: "РБ Спорт"

Вячеслав Малафеев Зенит Динамо
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