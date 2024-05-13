"Зенит" столкнулся с серьезными трудностями, и ситуация сейчас выглядит напряженной. "Динамо" же набрало отличный ход, демонстрирует уверенность и характер. Пять побед подряд, вырванные победы в матчах против "Сочи" и "Балтики" - по последним играм "Динамо" заслужило первое место в чемпионате", - заявил Малафеев.
Московское "Динамо" опередило "Зенит" и возглавило турнирную таблицу РПЛ по итогам 28-го тура. "Бело-голубые" воспользовались поражением действующего чемпиона в матче с ЦСКА (0:1) и вышли на первое место. "Динамо" в 28-м туре одержало волевую победу над "Балтикой" и теперь опережает "Зенит" на 2 очка.
Для того, чтобы завоевать золотые медали по итогам сезона московскому "Динамо" необходимо набрать 4 очка в двух последних турах против "Крыльев Советов" (дома) и "Краснодара" (в гостях). "Зенит" на финише сезона сыграет с "Ахматом" дома и встретится с "Ростовом" (на выезде).
Источник: "РБ Спорт"
Малафеев: "Зенит" столкнулся с серьезными трудностями. "Динамо" заслужило первое место
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"