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"Чемпионат": Дзюба, Гильерме, Худяков и Магкеев точно уйдут из "Локомотива" летом

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Стало известно, для кого матчи 29 и 30 тура РПЛ станут последними в составе "Локомотива".
Фото: РИА Новости
Экс-форвард сборной России Артем Дзюба покинет "Локомотив" по окончании сезона. Как сообщает "Чемпионат", вместе с ним из команды уйдет голкипер Маринато Гильерме. Контракты с ветеранами продлены не будут. Также по истечении срока контракта состав "железнодорожников" покинут голкипер Даниил Худяков и полузащитник Станислав Магкеев. Оба футболиста не появлялись на поле в текущем сезоне.

Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Дзюба, потерявший место в основе "Локо" в весенней части сезона, отказался от опции автоматического продления контракта с целью увеличения игрового времени весной. Агент молодого голкипера Даниила Худякова Вадим Шпинев ранее заявил, что клуб предлагал его клиенту новый контракт, однако условия договора агент назвал "унизительными".

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