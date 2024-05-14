Санкт-петербургский "Зенит" уступил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (1:0). Единственный мяч в игре ударом с пенальти забил форвард "армейцев" Федор Чалов. После матча в раздевалке "Зенита" состоялся лаконичный разговор председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с игроками.
Как сообщает "СЭ", Миллер выразил поддержку главному тренеру "сине-бело-голубых" Сергею Семаку. Сообщается, что ни о каком давлении на наставника или игроков после поражения речи не шло. В конце апреля появилась информация, что руководство "Зенита" планирует продлить истекающий в следующем сезоне контракт Семака до лета 2030-го года.
Ранее СМИ сообщали, что Алексей Миллер пригрозил футболистам лишением бонусов за сезон в случае поражения от ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ в Кубке России.
"СЭ": Алексей Миллер поддержал Сергея Семака в раздевалке после матча 28 тура РПЛ с ЦСКА
Стали известны подробности послематчевого общения в раздевалке "Зенита" после поражения в игре 28 тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
Фото: ФК "Зенит"