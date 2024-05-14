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Бонгонда рассказал, что поменялось для игроков "Спартака" после замены Абаскаля на Слишковича

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Вингер "Спартака" Тео Бонгонда прокомментировал изменения в игровом и тренировочном процессе после замены главного тренера Гильермо Абаскаля на его помощника Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Немногое поменялось. Он просто даёт нам больше свободы. Думаю, это заметно на поле. У нас ни одного поражения с ним на данный момент. Свободы на поле правда стало больше. Он знает, что мы хорошие игроки. Немного поменялась манера общения с тренером. Наша манера игры, последовательность мысли тоже поменялись. По-моему, мы идём хорошо, - цитирует Бонгонда Metaratings.ru.

14 апреля 2024 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о расторжении контракта с 35-летним испанским главным тренером Гильермо Абаскалем, который возглавлял красно-белых с июня 2022 года. После ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера стал 41-летний помощник испанца - босниец Владимир Слишкович.

Под руководством Слишковича "Спартак" провёл 7 матчей во всех турнирах, в которых одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.

Спартак Владимир Слишкович Гильермо Абаскаль Тео Бонгонда
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