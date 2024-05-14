- Немногое поменялось. Он просто даёт нам больше свободы. Думаю, это заметно на поле. У нас ни одного поражения с ним на данный момент. Свободы на поле правда стало больше. Он знает, что мы хорошие игроки. Немного поменялась манера общения с тренером. Наша манера игры, последовательность мысли тоже поменялись. По-моему, мы идём хорошо, - цитирует Бонгонда Metaratings.ru.
14 апреля 2024 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о расторжении контракта с 35-летним испанским главным тренером Гильермо Абаскалем, который возглавлял красно-белых с июня 2022 года. После ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера стал 41-летний помощник испанца - босниец Владимир Слишкович.
Под руководством Слишковича "Спартак" провёл 7 матчей во всех турнирах, в которых одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.
Бонгонда рассказал, что поменялось для игроков "Спартака" после замены Абаскаля на Слишковича
Вингер "Спартака" Тео Бонгонда прокомментировал изменения в игровом и тренировочном процессе после замены главного тренера Гильермо Абаскаля на его помощника Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Спартак"