"Федор — безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал. Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает", - сказал Елагин.
Федор Смолов последние три сезона провел в московском "Динамо". В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 34-летний нападающий отдал четыре голевые передачи и забил четыре гола, два из которых с пенальти. В Кубке России Смолов записал на свой счет еще два гола. В прошлом сезоне форвард отличился десятью забитыми мячами и двумя ассистами в рамках РПЛ. Свой самый результативный сезон Федор Смолов провел в "Краснодаре", в сезоне 2015/16 он оформил 20 голов и 8 голевых передач в рамках чемпионата России.
Контракт нападающего с клубом истекает этим летом, по оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Елагин – о Смолове: талантливый футболист, но остановился. Не его остановили, а он сам это сделал
Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о карьере нападающего Федора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"