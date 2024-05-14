Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
20:45
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
22:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
20:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:30
АлавесНе начат
Жирона
23:00
ВильярреалНе начат

Елагин – о Смолове: талантливый футболист, но остановился. Не его остановили, а он сам это сделал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о карьере нападающего Федора Смолова.

Фото: ФК "Динамо"
"Федор — безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал. Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает", - сказал Елагин.

Федор Смолов последние три сезона провел в московском "Динамо". В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 34-летний нападающий отдал четыре голевые передачи и забил четыре гола, два из которых с пенальти. В Кубке России Смолов записал на свой счет еще два гола. В прошлом сезоне форвард отличился десятью забитыми мячами и двумя ассистами в рамках РПЛ. Свой самый результативный сезон Федор Смолов провел в "Краснодаре", в сезоне 2015/16 он оформил 20 голов и 8 голевых передач в рамках чемпионата России.

Контракт нападающего с клубом истекает этим летом, по оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Елагин Федор Смолов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится