"Понимаю, что не всегда удается уйти с поля с забитым мячом или голевой передачей, но я в каждой игре стараюсь приносить пользу команде: помогаю в обороне, разгоняю атаки. Для меня футбол – это жизнь, и мне хочется завоевать максимально возможное количество трофеев с "Зенитом". Надеюсь, их будет много, потому что я рассчитываю надолго задержаться в Петербурге", - цитирует Вендела "Чемпионат".
В текущем сезоне Вендел провёл 31 матч за петербургский "Зенит" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и восьмью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 22 миллиона евро - Вендел является самым дорогим игроком РПЛ. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Сегодня, 15-го мая, "сине-бело-голубые" сыграют с московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча команд завершилась ничьёй 1:1.
Полузащитник "Зенита" Вендел: я рассчитываю надолго задержаться в Петербурге
Полузащитник "Зенита" Вендел высказался о критике в свой адрес.
Фото: ФК "Зенит"