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Хавбек "Балтики" Козлов - о Суперфинале Кубка: будет "Зенит", значит, выиграем у этой команды

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Полузащитник калининградской "Балтики" Данила Козлов поделился, с каким соперником он бы хотел сыграть в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"
"Важен ли соперник в финале? Нет. А как же "Зенит"? Будет "Зенит", значит, выиграем у этой команды", - сказал Козлов.

Калининградцы в финале Пути регионов одержали победу над московским "Спартаком" и вышли в Суперфинал Кубка, где встретятся с "Зенитом" или ЦСКА. Путевки в финал "армейцы" и "сине-бело-голубые" разыграю сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Данила Козлов Балтика Зенит
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