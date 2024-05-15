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Сёмин: Игнашевичу надо остаться с "Балтикой" в РПЛ, чтобы позвали куда-то дальше

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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о работе наставника "Балтики" Сергее Игнашевиче.

Фото: ФК "Балтика"
"В первую очередь ему надо остаться с "Балтикой" в высшем дивизионе, чтобы позвали куда-то дальше. Есть проблески хорошей игры и понимания футбола в команде. Игроки понимают тренера. Но для тренера самое важное - результат в турнирной таблице. Поэтому сперва надо свою задачу решить", - сказал Сёмин.

Подопечные Сергея Игнашевича вышли в Суперфинал Кубка России, одолев в Калининграде московский "Спартак" (1:0). В решающей игре за трофей калининградцы сойдутся с "Зенитом" или ЦСКА, эти команды сегодня, 15 мая, разыграют путёвку в финал турнира.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Балтика" борется за сохранение прописки на следующий сезон. За два тура до финиша команда находится на предпоследнем 15-м месте, то есть в зоне прямого вылета. До зоны стыковых матчей – три очка, такое же расстояние и до спасительного 12-го места. В заключительных двух играх чемпионата "Балтика" сыграет с "Ростовом" в гостях и дома с московским "Локомотивом".

Источник: "Матч ТВ"

Балтика Сергей Игнашевич Юрий Семин
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