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Вендел – о Педро, Артуре и Нино: парни точно повысили и без того высокий уровень команды

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Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел высказался о своих соотечественниках в клубе – Педро, Артуре и Нино.
Фото: ФК "Зенит"
"Поверьте, каждый из них вносит свой вклад, добавляет уверенности игре и вариативности тактическим схемам. Парни точно повысили и без того высокий общий уровень команды, и я уверен, что они принесут "Зениту" много пользы и славы", - сказал Вендел.

Бразильцы Педро, Артур и Нино пришли в "Зенит" в прошедшее зимнее трансферное окно. Педро принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя голами. Первые мячи он забил в кубковой игре со "Спартаком", дубль бразильца помог "Зениту" одержать волевую победу. Свой дебютный гол в рамках РПЛ Педро забил в матче с "Балтикой".

Вендел присоединился к "Зениту" в 2020 году и сейчас имеет на своем счету 118 матчей и 20 забитых мячей.

Источник: "Чемпионат"

Маркус Вендел Педро Артур Зенит
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