"Слишкович дал новую кровь "Спартаку", но базу заложил Абаскаль. Испанец работал в клубе два года и строил эту команду. Сейчас в команду, так сказать, пришла новая кровь, и команда стала играть лучше", - сказал Ташуев.
Владимир Слишкович, член тренерского штаба при Гильерме Абаскале, принял команду после того, как 14 апреля руководство московского клуба решило отправить в отставку испанского специалиста. Под его руководством "красно-белые" еще ни разу проигрывали в рамках Российской Премьер-Лиги. Если брать во внимание все турниры, то первое поражение случилось 14 мая в кубковом матче с "Балтикой" (1:0). В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает пятой место с 46-ю набранными очками, отставая от лидера "Динамо" на семь баллов. Строчкой выше располагается "Локомотив", у которого 47 очков. До окончания чемпионата остается два тура, "Спартак" сыграет с казанским "Рубином" и "Оренбургом".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ташуев: Слишкович дал новую кровь "Спартаку", но базу заложил Абаскаль
Бывший тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев высказался о работе Владимира Слишковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"