"Мы же не знаем, что хочет руководство. Ставят спортивных директоров из-за рубежа, у нас что, нет своих деятельных функционеров? То тренеров меняют как перчатки. Из года в год только лозунги. Во всех командах, когда меняют тренера, происходит всплеск, у кого-то он продолжается дольше. [...] Все эмоции выплеснули, когда убрали Абаскаля", - сказал Канчельскис.
Руководство "Спартака" 14 апреля объявило об увольнении Гильермо Абаскаля, который работал в клубе с лета 2022 года. Вместо испанца назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича, сейчас он занимает должность временно исполняющего обязанности главного тренера. Под руководством Слишковича "красно-белые" ни разу не проигрывали в рамках Российской-Премьер-Лиги, 14 мая в кубковом матче команда потерпела поражение от "Балтики". В турнирной таблице за два тура до финиша "Спартак" занимает пятое место с 46-ю очками, на четвертой строчке идет московский "Локомотив", в активе "железнодорожников" 47 баллов.
Источник: Metaratings
Канчельскис - о тренерах в "Спартаке": меняют как перчатки, из года в год только лозунги
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о частой смене тренеров в "Спартаке".
Фото: РИА Новости