- Моя цель в будущем - Европа или Бразилия? Думаю, многим по душе Европа, точно так же, как и Бразилия. Но могу уверенно сказать, что мне хорошо здесь, в "Зените", и я совершенно спокоен. У меня тут отличные друзья, я близок к клубу и городу, которые мне очень нравятся. И я не думаю о том, чтобы уехать отсюда, - передаёт слова Вендела "Чемпионат".
26-летний бразильский хавбек Вендел выступает за петербургский "Зенит" с октября 2020 года, когда перешёл из лиссабонского "Спортинга" за трансферную компенсацию в размере 20,3 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 31 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, 4 забитых гола и 8 результативных передач.
Перед началом сезона-2023/2024 Вендел не прибыл вовремя из отпуска в Бразилии, появилась информация, что его агент ведёт переговоры о переходе игрока в "Флуминенсе", однако позднее хавбек вернулся в расположение "Зенита".
Вендел: многим по душе Европа и Бразилия. Но я не думаю о том, чтобы уехать из "Зенита"
Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел ответил на вопрос о своих дальнейших карьерных планах.
Фото: ФК "Зенит"