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Вендел - о новичке "Зенита" Педро: очень талантливый, один из главных топов своего поколения

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Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел высказался о своём соотечественнике - 18-летнем вингере Педро, перешедшем к сине-бело-голубым в январе 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"
- Это очень талантливый футболист, один из главных топов своего поколения, у которого есть всё, чтобы стать настоящей звездой, - цитирует Вендела "Чемпионат".

18-летний левый вингер Педро перешёл в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 9 миллионов евро. В 12 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах футболист забил 3 гола.

Зенит Педро Маркус Вендел
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