- Это очень талантливый футболист, один из главных топов своего поколения, у которого есть всё, чтобы стать настоящей звездой, - цитирует Вендела "Чемпионат".
18-летний левый вингер Педро перешёл в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 9 миллионов евро. В 12 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах футболист забил 3 гола.
Вендел - о новичке "Зенита" Педро: очень талантливый, один из главных топов своего поколения
Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел высказался о своём соотечественнике - 18-летнем вингере Педро, перешедшем к сине-бело-голубым в январе 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"