- Есть результат, который ты не поменяешь. "Спартак" не забил много моментов, но это футбол. Здесь важен сам итог, тем более в Кубке. Либо ты проходишь дальше, либо нет. Можно говорить о качестве игры, но в Кубке говорят о результате. Никто не вспомнит качество игры. Не знаю, какие задачи ставились перед "Спартаком". Руководство определит, какой это сезон. Но "Спартак" должен бороться за медали. Трофей нужен такой команде, - передаёт слова Парфёнова "Чемпионат".
Матч финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Балтика" - "Спартак" завершился победой калининградского клуба со счётом 1:0, победный мяч на четвёртой минуте забил защитник Кевин Андраде. По данным статистического оператора РУСТАТ, красно-белые создали 12 голевых моментов при 4 моментах у "Балтики" и нанесли 18 ударов по воротам (7 в створ) против 9 (3 в створ). Показатель ожидаемых голов xG для "Спартака" составил в этой встрече 2,92 при нуле фактически забитых, для "Балтики" - 0,62 при одном фактически забитом.
Парфёнов: "Спартак" с "Балтикой" не забил много моментов, но в Кубке важен сам итог. Либо ты проходишь дальше, либо нет
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение красно-белых от "Балтики" (0:1) и вылет из Кубка России.
Фото: ФК "Родина"