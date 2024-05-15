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В "Атлетико" прокомментировали информацию об интересе клуба к нападающему "Динамо" Тюкавину

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Директор "Атлетико" по связям с общественностью Хуан Хосе Анаут прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему "Динамо" Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"
"Нам ничего не известно об интересе к Константину Тюкавину", - цитирует Анаута "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин интересен португальской "Бенфике" и мадридскому "Атлетико". В текущем сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро.

Динамо Константин Тюкавин Атлетико
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