"Нам ничего не известно об интересе к Константину Тюкавину", - цитирует Анаута "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин интересен португальской "Бенфике" и мадридскому "Атлетико". В текущем сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро.
В "Атлетико" прокомментировали информацию об интересе клуба к нападающему "Динамо" Тюкавину
Директор "Атлетико" по связям с общественностью Хуан Хосе Анаут прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему "Динамо" Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"