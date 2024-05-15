"Я хочу, чтобы эти парни сохранили прописку в РПЛ. Было бы здорово, чтобы они остались на следующий сезон. Если это произойдет, то буду радоваться за команду, прыгая на диване", - цитирует Чепчугова "РБ Спорт".
Вчера, 14-го мая, калининградская "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России и вышла в Суперфинал турнира впервые в своей истории. Балтийцы сыграют решающий матч за трофей с победителем пары "Зенит" - ЦСКА. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 26 очков. В следующем туре калининградцы сыграют с "Ростовом" Валерия Карпина на выезде.
Чепчугов: если "Балтика" останется в РПЛ, то буду радоваться за команду, прыгая на диване
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепччъугов признался, что переживает за "Балтику".
Фото: ФК "Балтика"