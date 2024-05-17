- Лучший футболист сезона - это, безусловно, Тюкавин. Он заслужил своей игрой. Это образец того, как нужно хотеть играть и забивать. Что касается лучшего тренера - это точно Личка. Где была команда, когда он пришел? Совершить рывок и держать удар, и уже за два тура до конца "Динамо" лидирует с отрывом в два очка. Достойная работа. На мой взгляд, это лучшее "Динамо" за последние лет 10-15, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии и всю свою карьеру выступает за сине-бело-голубых. В текущем сезоне на его счету 36 матчей во всех турнирах, 17 забитых голов и 10 результативных передач.
46-летний чешский тренер Марцел Личка возглавил московское "Динамо" в июне 2023 года. За два тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги бело-голубые под его руководством лидируют в чемпионской гонке, опережая на 2 очка "Зенит" и на 3 очка "Краснодар".
"Лучшее "Динамо" за последние лет 10-15". Червиченко назвал футболиста и тренера сезона в РПЛ
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос о лучшем футболисте и лучшем тренере текущего сезона.
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