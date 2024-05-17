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"СЭ": "Зенит" не ведет переговоров с "Балтикой" по Латышонку. Возвращение Лунева возможно

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Стало известно, кого в руководстве "Зенита" хотят видеть "первым номером" команды в будущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Голкипер "Карабаха" Андрей Лунев может вернуться в "Зенит". Как сообщает "СЭ", вариант с переходом голкипера в стан "сине-бело-голубых" актуализировался после смены агента. При этом сообщается, что официальные переговоры еще не проводились.

Также, по данным источника, голкипер "Балтики" Евгений Латышонок не входит в список интересов "Зенита". Контактов с ним и его клубом о возможном трансфере не было.

В текущем сезоне основным голкипером "Зенита" является ветеран Михаил Кержаков. На его счету 23 матча во всех турнирах. В 13-ти матчах ворота "сине-бело-голубых" защищал приобретенный прошлым летом у "Сочи" Денис Адамов. 5 матчей - на счету третьего вратаря Александра Васютина.

Евгений Латышонок Андрей Лунев Зенит Российские трансферы Балтика Карабах
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