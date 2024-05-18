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Бубнов: любая потеря очков в РПЛ может стать для "Зенита" приговором

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации для петербургского "Зенита" перед выездным матчем с "Ахматом" в 29 туре РПЛ.
Фото: Sportbox
- Любая потеря очков может стать для "Зенита" приговором. Сейчас всё в руках "Динамо". Но и игра в Грозном будет для команды Семака тяжёлым испытанием. "Ахмат", конечно, не сильнее петербуржцев, но команда Адиева идёт на серии из пяти побед. Для грозненцев успех во встрече с таким титулованным соперником может стать делом чести. Ставлю на "Зенит" только из-за того, чтобы до последнего тура сохранилась интрига в борьбе за чемпионство, - передаёт слова Бубнова Sportbox.

Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга за два тура до финиша текущего сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице второе место, набрав 51 очко в 28 матчах. Отставание сине-бело-голубых от лидера чемпионской гонки московского "Динамо" составляет 2 очка. В двух заключительных турах команде главного тренера Сергея Семака предстоит провести выездной матч против грозненского "Ахмата" и домашнюю встречу с "Ростовом".

Матч "Ахмат" - "Зенит" состоится 19 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Зенит Ахмат Александр Бубнов
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