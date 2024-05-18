"Хочу пожелать ему удачи, а нам - победы в предстоящей игре с "Ахматом". Если выйду на поле, этот матч будет для меня принципиальным. Но нам в любом случае надо выигрывать все матчи. Оставшиеся две игры - самые принципиальные", - заявил Алип.
В 29-м туре Премьер-лиги грозненский "Ахмат" примет на своем поле санкт-петербургский "Зенит". С 5-го апреля 2024-го года клуб из столицы Чечни возглавляет Магомед Адиев, под руководством которого Нуралы Алип выступает в составе сборной Казахстана. Адиев подписал с "Ахматом" контракт до конца сезона и совмещает посты в клубе и сборной.
"Зенит" за два тура до конца чемпионата занимает 2-е место в турнирной таблице и на 2 очка отстает от московского "Динамо". В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. В текущем туре "бело-голубые" примут на своем поле "Крылья Советов".
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Зенита" Алип: желаю Адиеву удачи в "Ахмате", а нам - победы в предстоящем матче
Защитник "Зенита" Нуралы Алип высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: "Чемпионат"