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Президент "Урала" Иванов: хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких VAR

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Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал введение технических новшеств в футболе.
Фото: "Чемпионат"
"Сказать честно, я негативно отношусь ко всем техническим новшествам в судействе. Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких VAR. Возможно, у кого-то иное мнение. Но мы ничего не можем сделать. Если ФИФА внесет данное нововведение, останется только подчиниться", - заявил Иванов.

Ранее в ФИФА рассмотрели возможность введения видеоповторов в футболе по запросу главных тренеров играющих команд. О возможности введения данного правила заявил президент организации Джанни Инфантино.

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ в текущем сезоне и располагается в зоне стыковых матчей. В активе команды 29 очков - столько же, сколько у "Оренбурга", "Пари НН" и "Факела". В предстоящем туре "Урал" примет на своем поле "Оренбург". Игра пройдет в воскресенье 19-го мая.

Источник: RT

Урал Григорий Иванов ФИФА
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