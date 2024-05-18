"Сказать честно, я негативно отношусь ко всем техническим новшествам в судействе. Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких VAR. Возможно, у кого-то иное мнение. Но мы ничего не можем сделать. Если ФИФА внесет данное нововведение, останется только подчиниться", - заявил Иванов.
Ранее в ФИФА рассмотрели возможность введения видеоповторов в футболе по запросу главных тренеров играющих команд. О возможности введения данного правила заявил президент организации Джанни Инфантино.
"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ в текущем сезоне и располагается в зоне стыковых матчей. В активе команды 29 очков - столько же, сколько у "Оренбурга", "Пари НН" и "Факела". В предстоящем туре "Урал" примет на своем поле "Оренбург". Игра пройдет в воскресенье 19-го мая.
Источник: RT
Президент "Урала" Иванов: хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких VAR
Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал введение технических новшеств в футболе.
Фото: "Чемпионат"