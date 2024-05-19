– Сейчас ему нужно решить, где продолжать карьеру. Уверен, что еще год-два он готов отыграть на самом высоком уровне.
Напомним, Георгий Джикия стал игроком московского “Спартака” семь лет назад. В сезоне-2016/2017 вместе с красно-белыми он стал чемпионом России по футболу. 30 июня действующее трудовое соглашение защитника с московским клуб подойдет к концу. В связи с этим Джикия покинет “Спартак” на правах свободного агента.
Источник: “Чемпионат”
Черчесов – о будущем Джикии: еще год-два он готов отыграть на самом высоком уровне
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что капитан “Спартака” Георгий Джикия еще готов играть на самом высоком уровне.
Фото: "Матч ТВ"